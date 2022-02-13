Донецк, , 10:31 — REGNUM Взрыв газового баллона произошел в кафе «Мрия» в Станице Луганской в Донбассе, в результате пострадали 12 человек, 8 из них — госпитализированы. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

12 февраля в 18:46 мск в пгт Станица Луганская в кафе «Мрия» произошел взрыв предварительно газового баллона, 4 человека после оказания медпомощи находятся на амбулаторном лечении.

В 22:52 мск спасатели ликвидировали пожар, который охватил 160 кв. м.