Оттава, , 10:31 — REGNUM Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» обыграл с «сухим» счетом команду «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра состоялась на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась победой хозяев со счетом 0:2.

В составе победителей шайбы забросили Трент Фредерик (1-я минута) и Кёртис Лазар (14-я).

Российские защитник и форвард «Сенаторз» Артём Зуб и Никита Зайцев не отличились в игре результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Бостон» 18 февраля на выезде сыграет с клубом «Нью-Йорк Айлендерс», а «Оттава» 13 февраля также в гостях встретится с командой «Вашингтон Кэпиталз».