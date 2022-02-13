Оттава, 13 февраля 2022, 10:31 — REGNUM Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» обыграл с «сухим» счетом команду «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игра состоялась на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась победой хозяев со счетом 0:2.
В составе победителей шайбы забросили Трент Фредерик (1-я минута) и Кёртис Лазар (14-я).
Российские защитник и форвард «Сенаторз» Артём Зуб и Никита Зайцев не отличились в игре результативными действиями.
Отметим, в следующем матче «Бостон» 18 февраля на выезде сыграет с клубом «Нью-Йорк Айлендерс», а «Оттава» 13 февраля также в гостях встретится с командой «Вашингтон Кэпиталз».