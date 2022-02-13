Киев, 13 февраля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что украинские власти готовятся к «физическому истреблению» русского населения Украины. Об этом Кива написал в своем телеграм-канале.

Facebook.com Илья Кива Илья Кива

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По словам Кивы, спецоперацию по «физическому истреблению» русского населения Украины готовит лично президент страны Владимир Зеленский.

«Власть Зеленского закрывает телеканалы, блокирует ютуб-каналы, интернет сайты и телеграм-каналы, готовя страну к информационному вакууму и информационной изоляции населения. Будут творить правовой беспредел и готовят «резню» неугодных, русского населения, их назовут врагами Украины», — пишет депутат Кива.

Зачисткой Украины от русского населения займутся специальные отряды националистов, которые будут убивать русских.

Кива уверен, что вскоре на территории Украины отключат Интернет.

Откуда именно Кива взял такие сведения, он не уточняет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Запад раздувает военную истерию вокруг Украины, утверждая, что на эту страну вот-вот нападёт Россия.