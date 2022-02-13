Кызыл, , 10:20 — REGNUM В Туве за минувшие сутки от COVID-19 излечились 1392 человека. В то же время выявлено 350 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Ковидный стационар Министерство здравоохранения Тувы

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«Из 350 заболевших мужчин — 135, женщин — 215. По возрасту: детей до 17 лет — 83, от 18−49 лет — 151, 50−64 лет — 68, старше 65 лет — 48. Работников образования — 15, здравоохранения — 24», — отметили в ведомстве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 10 319.

В ковидных стационарах республики, по данным на 13 февраля, лечатся 921 пациент, в том числе 87 детей и 50 беременных женщин. К аппаратам ИВЛ подключены 20 тяжёлых больных. Занятость коечного фонда составляет 66,4%