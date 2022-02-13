Пекин, , 10:16 — REGNUM Российская мужская сборная по керлингу обыграла представителей Италии на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Керлинг Clément Bucco-Lechat

Керлингисты из России обыграли итальянскую команду со счетом 10:7. В составе мужской российской сборной выступают Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной).

При этом ранее сборная России обыграла команды Китая и Дании, а также уступила сборным США и Швейцарии.

Отметим, в следующем матче российская мужская сборная по керлингу 14 февраля сыграет с командой Швеции.