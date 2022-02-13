Манила, 13 февраля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья провинции Кагаян на Филиппинах, сообщает 13 февраля Геологическая служба США.

(сс) Maks Karochkin Побережье Филиппин

Эпицентр землетрясения находился в 58 км к северу от Намуака, очаг — на глубине 39,7 км.

Ранее подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксировали у восточного побережья Тайваня. Эпицентр располагался к востоку от уезда Хуалянь по координатам 24,01 градуса северной широты и 122,4 градуса восточной долготы.

Очаг залегал на глубине 10 километров. Сведений о возможных пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.