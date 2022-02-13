Москва, 13 февраля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Температура воздуха до +2 градусов и облачная без осадков погода ожидаются в Москве 13 февраля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Отмечается, что в столице будет от 0 до +2 градусов, в области — от — 2 до +3 градусов.

Ветер западный 4−9 м/с, порывистый. Атмосферное давление — 751 мм рт. ст.

Дневная температура будет соответствовать норме марта месяца. Из-за облаков может выглянуть солнце и наступит оттепель с температурным фоном на 5 градусов выше положенной для февраля климатической нормы.