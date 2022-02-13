Белград, 13 февраля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Голливудский актер Джонни Депп получит золотую медаль «За заслуги» Республики Сербия. Об этом сообщает информационное агентство Tanjug.

Цитата из х/ф «Аризонская мечта». Реж. Эмир Кустурица. 1992. США Джонни Депп

Актёр будет удостоен государственной награды за вклад в развитие и продвижение сербской культуры. Награда будет вручена актёру в Белграде 15 февраля — в День государственности Сербии.

В сообщении отмечается, что Джонни Депп активно участвовал в продвижении созданного в Сербии мультсериала Puffins Impossible, в котором он озвучил главного героя. В октябре 2021 года Депп посетил Сербию, в Белграде он встретился с президентом страны Александром Вучичем.

Сотрудничество Деппа с сербским кинематографом началось в 1990-е годы. В частности, он сыграл главную роль в первом англоязычном фильме режиссёра Эмира Кустурицы «Аризонская мечта».