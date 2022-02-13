Москва, , 10:07 — REGNUM Значительная часть вкладов в банках хранится в рублях — в большинстве кредитных организаций это более 90% депозитов. При этом часть жителей РФ продолжает сберегать в долларах, евро и некоторых непривычных валютах. Это показал опрос банков в РФ.

Сбережения Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмеается, что массовый сегмент предпочитает рубли, и это обосновано тем, что зарплата граждан — в рублях, все расчеты на территории страны — в рублях. Если клиент переводит средства в иностранную валюту, то затем, чтобы осуществить сделку — необходимо проводить повторную конвертацию, расскзал руководитель бизнеса депозитов банка «Санкт-Петербург» Наталья Матвеева.

Она отметила, что в банке 85,5% массовых клиентов хранят деньги в рублях, 5,5% — в рублях и валюте, 9% — только в валюте.

Более 90% депозитов клиентов приходятся на рубли в банках ПСБ, где 94% клиентов открыли вклады в рублях, МКБ и «Дом.РФ» — более 90% вкладов рублевые, и «Ренессанс Кредит» — 98% вкладов.

А в депозитном портфеле более 90% приходится на рубли в банках «Хоум Кредит» (98%), АТБ (95%), «АкБарс» (93%).

В целом кредитные организации не отмечают каких-либо изменений интереса к рублевым или валютным вкладам, передает РИА Новости.

«На депозиты в валюте приходится менее 10%, что связано, в частности, с меньшим размером процентной ставки по таким вкладам и ограниченным использованием валюты в повседневных целях, в отличие от рублей», — отметил директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгений Шитиков.