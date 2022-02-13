Омск, 13 февраля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Более 8 тыс. жителей Омской области 12 февраля приняли участие в традиционных соревнованиях «Лыжня России». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в их числе были представители органов власти, ветераны спорта и простые любители.

Правительство Омской области «Лыжня России-2022» в Омске

Состязания стартовали на стадионе государственного аграрного университета. Спортсмены соревновались на двух основных дистанциях — 5 и 10 км. Для самых юных лыжников организован 2-километровый забег.

По словам министра по делам молодежи, физической культуры и спорта области Дмитрия Крикорьянца, массовым забегом они поддержат сборную Россию на Олимпиаде в Пекине.

Добавим, что самому младшему участнику «Лыжни России» в Омске стал 4-летний мальчик, который встал на лыжи лишь несколько недель назад. Наиболее возрастному участнику — Григорию Остапенко — исполнилось 84 года. Как отмечается, он не пропустил ни одной «Лыжни» с начала массовых стартов.