Портленд, США, , 10:02 — REGNUM Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл команду «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Мода-центр» в Портленде и закончилась победой хозяев со счетом 112:103.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Портленда» Анферни Саймонс, который набрал во встрече 30 очков.

В составе «Никс» наиболее результативным оказался форвард Джулиус Рэндл, оформивший в игре дабл-дабл с 28 очками и 16 подборами.

Отметим, в следующем матче «Портленд» 15 февраля на выезде сыграет с клубом «Милуоки Бакс», а «Нью-Йорк» в этот же день у себя встретится с командой «Оклахома-Сити Тандер».