Москва, , 09:57 — REGNUM Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна стать универсальной организацией, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничеством в Европе, а не играть роль инструмента в руках определенных политических сил. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ОБСЕ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Опять же, очень важно, чтобыОБСЕперестала играть роль инструмента, чтобы она стала универсальной организацией, которая действительно занимается вопросами безопасности и сотрудничества в Европе, которая не является таким разделителем на первосортные и второсортные страны», — заявил Песков.

Также Песков напомнил, что ещё 15 лет назад президент России Владимир Путин в своей Мюнхенской речи выдвинул тезисы, которые более чем актуальны сегодня, особенно для ОБСЕ.

В частности, консультации по гарантиям безопасности, которые проходили между Россией и США, были и консультациями по линии Москва — ОБСЕ.

Напомним, что ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила ОБСЕ в непрофессионализме, так как организация никак не проявила себя в ситуации с запретом вещания RT в Германии.