Назарово, Красноярский край, 13 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Красноярском крае возбуждено уголовное по очередному факту мошенничества. В этот раз на приёмы злоумышленников попался 48-летний житель города Назарово, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Биржа

В октябре 2021 года мужчина увидел в соцсетях рекламу сайта заработков на инвестициях, после чего отправил заявку. Уже через полчаса ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником проекта и рассказал о возможностях инвестирования в акции и криптовалюту.

По указаниям мошенников он установил на своей телефон специальное приложение для наблюдения за своими инвестициями, а также мессенджеры для связи с сотрудниками.

«Мужчина оформил крупный кредит и в течение трёх недель перечислил почти 3,5 миллиона рублей. Назаровец ежедневно заходил в приложение и наблюдал за изменениями инвестиционного счёта, который с каждым днём увеличивался», — рассказали в ведомстве.

В ноябре мужчина попытался вывести заработанные средства, однако его личный кабинет оказался заблокирован. Сотрудники проекта рассказали ему, что нужно внести 5% от суммы в виде залога, чтобы вывести деньги. Однако мужчина оказался это делать, решив дождаться, когда платформа заработает в нормальном режиме.

Спустя несколько месяцев ему позвонила девушка с вопросом, почему он снизил активность в приложении. Узнав о проблеме, звонившая предложила помощь с выводом денег за 100 тыс. рублей. Получив деньги, она перестала выходить на связь, после чего назаровец обратился в полицию.