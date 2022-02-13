Азовский район, Ростовская область, 13 февраля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Ростовской области жители села Самарское (Азовский район) пожаловались на состояние дорог. Добираться на работу, в школу или детский сад по одной из транспортных артерий становится всё сложнее.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Грязь, лужа, бездорожье, распутица

«Вот это у нас улица Промышленная, которая ведет на Новониколаевку и на кладбище. Там завод пластиковой крошки и очень много большегрузных машин ходит. Посмотрите, какая улица — разбита вся. Ни проехать ни пройти. Мы уже кричим: примите меры», — цитирует местную жительницу издание «Блокнот Ростов».

По словам заявительницы, местные власти не предпринимают мер для улучшения ситуации.

ИА REGNUM отмечает, что ранее донской минтранс отчитался о проделанных в 2021 году дорожных работах. Так, в Ростовской области было отремонтировано и капитально отремонтировано 630 километров региональных, межмуниципальных и местных дорог, построено и реконструировано — 84 километра.