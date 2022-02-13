Диксон, Красноярский край, 13 февраля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Две крупные несанкционированные свалки в Арктической зоне Красноярского края будут включены в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Это позволит привлечь федеральное финансирование на их ликвидацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Свалки расположены в Диксоне и вблизи посёлка Снежногорск. На общей площади, превышающей 23 тыс. кв. метров, размещено 57,5 ты. кубометров отходов, что негативно влияет на природу.

«Учитывая, что это северная территория и здесь особые климатические условия, мы будем использовать иной подход к ликвидации данных объектов. В данном случае пойдем по пути обезвреживания», — отметила замминистра экологии края Юрия Гуменюк.

Добавим, что всего шесть объектов на территории региона включено в государственный реестр. В их число вошли лигнинохранилища в Канске, несанкционированные свалки в Енисейском районе, Минусинске и Дудинке.