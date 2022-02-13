Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Глобальный продажи полупроводниковых устройств в период с 2021 года по 2026 год будут расти со средней скоростью 7,1% в год. Об этом свидетельствует прогноз исследовательской компании IC Insights.

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Средние темпы роста мирового рынка полупроводников в период с 2016 по 2021 год составили 11%. Наиболее успешным для рынка оказался 2021 год, за который продажи выросли на 25%.

Эксперты IC Insights прогнозируют, что в 2022 году рынок на 11%. Далее ожидается снижение темпов роста, а среднегодовой показатель роста на период с 2021 года по 2026 год составит 7,1%.

Наибольшие темпы роста на этот период ожидаются в сегменте датчиков, актуаторов и оптоэлектронных изделий. В сегменте микросхем самые высокие результаты роста продаж покажут логические микросхемы.

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