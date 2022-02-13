Петропавловск-Камчатский, 13 февраля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В акваториях Берингова моря объявили штормовое предупреждение, у берегов Камчатки и Командорских островов возможны волны до 10 м высотой. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Тихий океан

Отмечается, что в ночь на 14 февраля в акватории Тихого океана прогнозируется опасное волнение моря высотой 8−10 м, с распространением днем 14 февраля в Берингово море.

Ранее Москве и области по причине гололедицы «жёлтый» уровень погодной опасности продлили до 14 февраля.