Новосибирск, 13 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске на 13:00 (время местное) сегодня, 13 февраля, достигло 8 баллов из 10. Такие данные приводит сайт AirVoice.

Цитата из м/ф «Это Совсем не про то». Реж. Александр Федулов. 1984. СССР Экология

«Если есть возможность — на улицу лучше не выходить и закрыть окна», — говорится на сайте.

Ранее и сообщало, что в Новосибирске с 17:00 12 февраля, до 10:00 13 февраля сохранятся неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.