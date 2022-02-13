Ростов-на-Дону, , 09:36 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» проведёт очередной контрольный матч в Испании с «Мольде» из Норвегии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

Форвард ФК «Ростов» Дмитрий Полоз Fc-rostov.ru

Товарищеский матч состоится 15 февраля в 18:00 мск. Ближайший соперник — четырёхкратный чемпион Норвегии, четырёхкратный обладатель Кубка Норвегии. Возглавляет тренерский штаб норвежской дружины Эрлинг Мо.

ИА REGNUM напоминает, чтоподопечные Виталия Кафанова провели пять контрольных матчей в Испании. Три игры завершились поражением жёлто-синих, в одном матче «Ростов» одержал победу, ещё в одном сыграл вничью (0:0).

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