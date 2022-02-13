Соль-Илецк, Оренбургская область, 13 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Оренбуржье жительница Соль-Илецкого городского округа стала жертвой мошенника, который представился ей сотрудником портала госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

U.S. Marine Corps Телефонный мошенник

44-летняя женщина проживает в одном из сёл. По её словам, неизвестный позвонил ей и сообщил, что кто-то пытался оформить кредит на её имя. А затем она передала ему информацию из пришедшего смс-сообщения и у неё списали 53 990 рублей.

О пропаже денег дама узнала после звонка на номер «горячей линии» банка. Проводится расследование.