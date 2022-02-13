Москва, 13 февраля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Вклад импортируемой инфляции в темпы роста цен в РФ может превышать половину от официального уровня за январь в 8,8%, из-за мировых цен на энергию (и также сельхозпродукцию) в основном. Об этом заявил Михаил Зельцер — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

401(K) 2012 Рост цен

Импортируемая инфляция — это инфляция, которая вызвана повышением цен на импортные товары и избыточным притоком иностранной валюты. Во многом формируется под влиянием резкого снижения нацвалюты по отношению к мировым, удорожание мировых цен на нефть и др. сырье, отметил он, передает РИА Новости.

По данным Росстата, инфляция в РФ в 2021 г. составила 8,4%, ускорившись по итогам января до 8,82%. При этом на 4 февраля — символически замедлилась до 8,8%.

«Несмотря на профицитный торговый баланс, влияние импорта на макропоказатели страны значительно. С учетом общемирового скачка цен на энергию и сельхозпродукцию доля импортируемой инфляции может превышать половину от официального уровня в 8,8%. Причина — более высокий уровень передела в западных товарах», — заключил аналитик.

По итогам года он ждет, что темпы роста цен в стране снизятся до 6%.