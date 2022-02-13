Томск, 13 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Томские предприятия в Томской области в 2021 году добыли почти 3,8 тыс. тонн рыбы, что на 4,4% больше, чем в 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Корюшка в сети

По словам замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра, Росрыболовство ежегодно увеличивает квоты на вылов рыбы для региона благодаря научному сопровождению отрасли и мерам по воспроизводству рыбных ресурсов.

«На 2022 год для Томской области рекомендован объем промышленного вылова 5128 тонн. Это в среднем на 1000 тонн выше рыбного промысла советского периода 80-х годов», — отметил он.

На поддержку томских рыболовных предприятий в этом году запланирован 21 млн рублей, которые пойдут на закупку лодок, орудий лова и холодильников, а также компенсацию расходов за электроэнергию.