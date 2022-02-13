Москва, , 09:25 — REGNUM Граждане России, проживающие на Байконуре и желающие переехать оттуда в Россию, в 2022 году получат сертификаты на покупку жилья. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Байконур Юрий Данилевский

Сообщается, что в 2022 году будут выданы как минимум 600 жилищных сертификатов. При этом в настоящее время в очереди на отселение состоят 598 семей (1399 человек). То есть этого должно хватить, чтобы отселить всех желающих жителей Байконура.

Данные сертификаты позволяют получить примерно 1,3 млн рублей на человека. С учетом рыночных цен на недвижимость в России на эти деньги вряд ли удастся приобрести приемлемое жилье.

Напомним, что первый в мире космодром Байконур строился на территории Казахстанской ССР усилиями всего Советского Союза. После распада СССР, Казахстан не имеет возможности содержать космодром в рабочем состоянии и он был сдан в аренду России.