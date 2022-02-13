Детройт, США, 13 февраля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» обыграл команду «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей голами отличились Тайлер Бертуцци (6-я минута), чешский нападающий Филип Задина (30-я), немецкий защитник Мориц Зайдер (50-я, в большинстве) и Майкл Расмуссен (59-я, в пустые ворота).

У «Флайерз» шайбы забросили Кейт Яндл (40-я, в большинстве) и Скотт Лотон (50-я).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов записал на свой счет во встрече один голевой пас. Российский форвард «Ред Уингз» Владислав Наместников не отличился в игре результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Миннесота» 15 февраля на выезде сыграет с клубом «Миннесота Уайлд», а «Филадельфия» днем позже также в гостях встретится с командой «Питтсбург Пингвинз».