Омск, , 09:16 — REGNUM В Омской области спасатели помогли паре, которые попали в ДТП, после чего едва не замёрзли. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

ДТП в Омской области ГУ МЧС по Омской области

Поздно вечером 12 февраля водитель ВАЗ 2110 по дороге из Крутой горки до деревни Алексеевка не справился с управлением и перевернулся.

«Вместе с супругой около получаса пытались выбраться своими силами, но когда поняли, что могут замерзнуть, набрали телефон службы спасения», — отметили в управлении.

К приезду пожарных мужчине и женщине уже удалось выбраться из машины, однако они сильно замёрзли. Спасатели достали автомобиль из кювета, отогрели топливную систему и запустили двигатель, после чего пара продолжила свой путь самостоятельно.