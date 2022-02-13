Москва, , 09:12 — REGNUM Премьера боевика «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» режиссёра Гая Ричи в российском прокате переносится на неопределённый период. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные прокатной компании Megogo Distribution.

Джейсон Стейтем Скриншот с YouTube

Новый фильм Гая Ричи должен был выйти в российский прокат 17 марта. В Megogo Distribution объяснили задержку выхода картины изменением мировой даты проката. Новая дата выхода боевика будет объявлена в скором времени.

Первоначально выход этого фильма планировался на января 2022 года. В декабре 2021 года компания STX Entertainment перенесла дату премьеры на март, чтобы избежать конкуренции с вестерном «Искупительная любовь» (Redeeming Love) студии Universal.

Съёмки шпионского боевика «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» прошли осенью 2020 года. Главную роль в фильме исполнил актёр Джейсон Стейтем.

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