13 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Вопрос о том, напишет ли папа Франциск письмо об Украине американскому и российскому президентам, остается открытым. Но шанс на это есть. Тем более что годы общения Франциска с Путиным и Байденом создали атмосферу доверительности между понтификом и этими лидерами.

Станислав Стремидловский, , 11:14 — REGNUM



Папа Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

Когда папа Римский Франциск осудил «безумие» (в других переводах — «сумасшествие») войны по мере эскалации напряженности на Украине, это выглядело не просто эмоциональной реакцией, но и холодной диагностикой. Во время общей аудиенции в среду, 9 февраля, понтифик сделал следующее заявление: «Мы продолжаем умолять Бога мира, чтобы напряженность и угроза войны были преодолены посредством серьезного диалога, чтобы переговоры в «нормандском формате» также способствовали этому. Давайте не забывать: война — это безумие». Конкретное упоминание Франциском «нормандского формата», в котором присутствуют Германия, Россия, Украина и Франция, формально выводила за скобки Вашингтон. Однако, как отмечает Vatican News, в пятницу, 11 февраля, президент США Джо Байден в какой-то степени повторил оценку папы, сказав, что в нынешней ситуации «все может быстро сойти с ума» (в других переводах — «все может быстро обернуться безумием»).

«Поражает один из использованных глаголов: «сойти с ума», — подчеркнуло в этой связи ватиканское издание. То есть видится определенная смысловая перекличка между американским президентом и понтификом. Но есть и существенная разница. Если Вашингтон возлагает всю вину в украинском кризисе на Москву, то Святой престол от подобных оценок воздерживается. Это вызывает сожаление у главы Украинской греко-католической церкви архиепископа Святослава Шевчука. «Франциск и Ватикан избегают позиционировать Россию как агрессора против Украины, — пишет Religion News Service. — Шевчук понимает, что в решении глобальных конфликтов всегда играют роль политические соображения, но тем не менее он считает, что «украинцам было бы очень приятно, если бы Святейший отец осудил агрессора и открыто сказал, что мы на Украине являемся невинными жертвами несправедливого агрессора». При этом глава УГКЦ «понимает всю сложность международных трений». Поскольку, если Святой престол осудит Россию, «это уничтожит любую возможность будущего посредничества между противоборствующими фронтами».

Святослав Шевчук The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland

А есть ли возможности для ватиканской дипломатии? В Киеве об этом говорят не только церковные лидеры, но и политики. Весной прошлого года президент Украины Владимир Зеленский поддерживал идею организации его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Риме, при посредничестве папы Франциска. Однако сейчас на кону — противостояние Вашингтона и Москвы, что заставляет вспомнить о событиях 2013 года, когда президент США Барак Обама при поддержке некоторых западных союзников готовился принять решение о военном вмешательстве в Сирии под предлогом якобы применения Дамаском химического оружия против вооруженной оппозиции. В преддверии заседания глав ведущих стран мира, собиравшихся в Санкт-Петербурге на саммит G20, как писал тогда портал Vatican insider, Ватикан развернул «широкое дипломатическое наступление по Сирии». С резкой критикой планов военного вмешательства выступил генерал Ордена иезуитов (к которому принадлежит и Франциск) Адольфо Николас. Он заявил, что «мы, иезуиты, на все 100% поддерживаем в этом вопросе папу и всем сердцем стремимся, чтобы объявленная атака на Сирию не состоялась».

Саммит G20 В Санкт-Петербурге Официальное интернет-представительство президента России

В день открытия саммита G20 секретарь Святого престола по отношениям с государствами Государственного секретариата архиепископ Доминик Мамберти провел в Ватикане встречу с аккредитованными послами, чтобы «обсудить инициативу папы Франциска о проведении всемирного дня молитвы за Сирию, намеченного на 7 сентября». 4 сентября Конференция католических епископов США (USCCB) обратилась с письмами к Обаме и Конгрессу. «Господин президент, мы слышали настоятельные призывы преемника святого Петра, папы Франциска, и наших страдающих братьев, епископов почтенных и древних христианских общин на Ближнем Востоке, — говорилось в обращении USCCB. — Все, как один, они просят международное сообщество не прибегать к военному вмешательству в Сирии». Но главным приемом Святого престола стало письмо понтифика к Путину, в котором Франциск в контексте встречи в формате G20 и ситуации в Сирии, заявил: «Ко всем присутствующим на саммите лидерам и к каждому из них я обращаюсь с искренним призывом, чтобы они помогли найти пути для преодоления столкновений и оставили всякое тщетное притязание на военное решение. Вместо этого следует приложить новые усилия для того, чтобы смело и решительно искать мирного решения путем диалога и переговоров сторон».

Доминик Мамберти UK in Holy See

Вторжения в Сирию западной коалиции тогда удалось избежать, хотя инициатива Ватикана, сопутствующая диалогу между Обамой и Путиным, не привела к окончательному урегулированию сирийского конфликта. Но удалось избежать перерастания этой региональной войны в глобальную, где США и Россия могли столкнуться напрямую. Возможно ли сегодня повторить операцию, предпринятую по Сирии, в отношении Украины? Пока того «широкого дипломатического наступления» Ватикана, которое отмечалось в 2013 году, не просматривается. Не исключено, это связано с тем, что Москва и Вашингтон сегодня находятся только на середине пути поиска компромисса по украинскому кризису. Поэтому вопрос о том, напишет ли папа Франциск письмо об Украине американскому и российскому президентам, остается открытым. Но шанс на это есть. Тем более что годы общения Франциска с Путиным и Байденом создали атмосферу доверительности между понтификом и этими лидерами.