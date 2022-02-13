13 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что в Киеве подготовили план эвакуации населения на случай «войны с Россией».

Оксана Переможенко, , 11:16 — REGNUM В украинской столице подготовили план эвакуации населения на случай «войны с Россией». Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает 12 февраля пресс-служба киевской мэрии.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик сообщил, что в каждом районе возглавляемого им города созданы специальные комиссии по эвакуации населения. Уже утверждён общий план эвакуации: при негативном развитии событий будут развернуты эвакуационные пункты, задействован транспорт и т. д.

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Кличко добавил, что Киев готов задействовать более четырех тысяч укрытий для населения на случай бомбардировок.

Кличко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если еще несколько лет назад у нас было 1,5 тысячи подходящих укрытий, то на сегодняшний день увеличили их количество втрое. Всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ», — приводит его слова ИА Красная Весна.

Также политик отметил, что главным бомбоубежищем Киева станет метрополитен.

Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала «Новое издание».

«Вот ему бы я не доверял… Он предложение сказать не может, а тут-то план!!!» — отреагировал Владимир Ш.

«Вообще, это им надо план эвакуации для рогулей (рогуль — жаргонный термин, употребляющийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру — О. П.) и чертей богатых. Нормальные люди не планируют», — отметил Владислав.

«А почитать где можно-то? Этот план, естественно, секретный. Кличко — в Вашингтон, я так понимаю», — с сарказмом добавил Вадим.

«Такое чувство, что весь мир просит Россию напасть на Украину. Уже не знают, как её спровоцировать. Дают оружие, эвакуируют всех…» — пишет Александр.

«Слова не свяжет, а тут план у него. Походу… [плохой] план, оставайтесь дома лучше», — написал Igor.

«Очень интересно… Сколько денег из бюджета ушло на разработку гениального плана Педалика (Виталия Кличко — О. П.)», — не без иронии поинтересовался Sergey Sergeevich.

«Огласите список пунктов продажи цветов и караваев!» — отметил D. M.

«А что, воевать никто не собирается?» — смеется Александр.

«А можно всех бандеровцев превентивно эвакуировать в Ивано-Франковск и Лемберг (Львов — О. П.)?» — поинтересовался R. S.

«Пусть себя эвакуирует подальше от Киева навсегда со своими мостами, проспектами Бандеры, Шухевичей…» — не выдержал Максим М.

«Чемодан, вокзал, Европа», — призвал «Вайгач Остров».

«А ещё есть: «Чемодан, вокзал, клубника», — с сарказмом добавила Галина.

«А тем временем «патриоты» будут грабить ваши дома, ой, я сказал грабить? Я имел ввиду охранять», — иронизирует Parten.

«Снег убирать не научился, а тут решил план эвакуации разработать… Не лезь, люди, если что, сами быстрей разберутся, только хуже сделаете», — отметил Al Nomberuno.

«Отбитый метит в президенты, показывая Западу, что он готов стать их кандидатом, поддерживая военную истерию. Еще и своего отбитого брата начал тянуть в политику, готовя его вместо себя в мэрское кресло», — считает Янко.

«Настучали человеку по голове, вот результат», — пошутил Roman L.

«А как же «наша армия самая мощная в Европе»?..» — подытожил Миха М.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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