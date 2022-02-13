Вашингтон, , 09:07 — REGNUM США раздули истерию вокруг «войны» с РФ для остановки «Северного потока — 2», считает профессор политологии из Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон.

США

В статье «Почему Вашингтон сошел с ума из-за Украины» в журнале National Interest он предположил, что власти США могли изначально не верить в возможность начала гипотетического вооруженного конфликта, а всего лишь воспользовались внешнеполитической ситуацией в корыстных целях.

«Нельзя отрицать, что страх перед войной, который навели … СМИ, принес ястребам большие преимущества. Заинтересованные в продаже СПГ добились значительного прогресса в своей кампании по предотвращению открытия газопровода «Северный поток — 2», — считает автор.

По его словам, передача оружия Украине удовлетворила интересы ВПК США, а антироссийская коалиция получила юридические полномочия от конгресса на полное прекращение отношений с Москвой.

Хендриксон выразил мнение, что никакого вооруженного конфликта не будет:

«Война, которую придумала американская разведка, — это вздор».

Ранее в Кремле отметили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. РФ также неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» — коммерческий и выгодный Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.