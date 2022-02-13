Улан-Удэ, , 09:04 — REGNUM В Бурятии число пациентов, победивших коронавирус, достигло 85 878. За минувшие сутки выздоровели ещё 1191 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Подтверждено за сутки 1403 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число случаев инфицирования за весь период пандемии в республике достигло 108 459.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 1238 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — добавили в оперштабе.