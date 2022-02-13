Новосибирск, , 09:03 — REGNUM В Новосибирске состоялся двенадцатый ежегодный зимний фестиваль иглу. По данным регионального управления МЧС РФ, на берегу Обского водохранилища собрались около полутора тысяч взрослых и детей.

Строительство иглу ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

«В конкурсе по строительству традиционного жилища народов Севера состязались 166 команд и 1200 участников, — уточнили в ведомстве. — Безопасность процесса строительства ледяных домиков контролировали силы двух подразделений ГИМС МЧС России и аварийно-спасательная служба Новосибирской области».

Безопасность людей обеспечивали десять спасателей и пять единиц техники, включая три снегохода и судно на воздушной подушке.