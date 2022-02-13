Хьюстон, США, 13 февраля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Тай Туиваса победил досрочно представителя США Дерека Льюиса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 271, который проходил в Хьюстоне. Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Andreas Arcabic UFC

Во втором раунде поединок перешел в клинч, и австралиец провел своему оппоненту точный удар локтем в челюсть, чем отправил американца в нокаут.

Отметим, эта победа стала 14-й (13 — досрочно) в активе 28-летнего Тая Туивасы при четырех поражениях. Для 37-летнего Дерека Льюиса это поражение стало десятым при 26 (21 — досрочно) победах и одном поединке, признанном несостоявшемся.