Тегусигальпа, , 08:55 — REGNUM Партия «Свобода и возрождение» Гондураса, пытаясь отменить закон о почасовой занятости, мешает молодым гондурасцам устроиться на работу. Об этом заявил глава фракции Национальной партии Томас Самбрано, передает Interpretando la Noticia.

По его мнению, данный закон необходимо тщательно изучить, т.к. из-за отмены данного закона без работы могут остаться порядка 700 тыс. человек. Предложение об отмене данного закона было подано депутатом от партии «Свобода и возрождение» Хуаном Бараоной.Ранее президент Гондурасского совета частного предпринимательства Хуан Карлос Сикаффи заявил, что отмена закона о почасовой занятости будет иметь серьезные последствия для экономики страны.