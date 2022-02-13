Новосибирская область, 13 февраля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В новосибирском селе Кирза произошло возгорание на животноводческой ферме. Сотрудникам удалось вовремя эвакуировать скот, сообщает редакция «Вести Новосибирск» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

ГУ МЧС по Костромской области Пожар

Уточняется, что пожар произошёл накануне, 12 февраля. На момент прибытия пожарных горели помещения мойки животноводческой фермы.

В результате возгорания повреждён потолок и стены фермы — общая площадь 36 кв. метров. Причина пожара в настоящее время устанавливается.