Нур-Султан, , 08:51 — REGNUM Касым-Жомарт Токаев — президент Казахстана — принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших в январских событиях. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

В своем выступлении Токаев отметил, что в 2022 г. на долю народа Казахстана выпали тяжкие испытания:

«Под угрозой оказались целостность государства, безопасность граждан, будущее страны. Мы сумели дать отпор террористам и отразили их натиск. … По моему поручению соответствующие органы тщательно расследуют каждый такой случай. Очень важным является вопрос защиты прав человека. Случившиеся печальные события потрясли всю страну».

Токаев напомнил, что в связи с произошедшим в Казахстане был объявлен День общенационального траура.

«Хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших. Государство не оставит вас наедине с бедой. Я поручил оказать матпомощь семьям, которые понесли невосполнимые потери», — подчеркнул он.

В завершение он пожелал казахстанцам выдержки и спокойствия, а стране — мира и благополучия.

В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. Власти ввели ЧП по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов получили ранения около 1 тыс. человек.