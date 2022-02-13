Ростов-на-Дону, 13 февраля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки огнеборцы потушили два автомобиля. Об этом сообщается на сайте донского управления МЧС России, передаёт ИА REGNUM 13 февраля.

Jason Bolonski Горящий автомобиль

Так, в 15:05 мск 12 февраля на улице Ростовской в Красном Сулине загорелся автомобиль ВАЗ. Площадь пожара составила 2 кв. метра. На месте работали семь человек и две единицы техники.

В 18:18 мск на улице Волгодонская в Волгодонске загорелся Renault Logan на площади 1 кв. метро. С огнём удалось справиться до прибытия пожарной охраны. На место происшествия выезжали шесть человек и две единицы техники.

Причины возгораний не уточняются. Пострадавших нет.