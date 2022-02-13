Москва, , 08:47 — REGNUM Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил Европе причину покупки газа по $1,3 тыс. По его словам, такая цена возникла в т.ч. из-за отказа от долгосрочных контрактов.

«Президент говорил по энергетическому взаимодействию — что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов. — сказал он. — Вот то, от чего отошли европейцы, теперь они покупают газ — я грубо говорю — не по 300, а по 1300. Актуально? Более чем».

Ранее Еврокомиссия в экономическом прогнозе на зиму-2022 указала, что цены на газ в Европе, достигавшие рекордных значений в 2021 г., упадут только в 2023 г.