Пекин, , 08:46 — REGNUM Политические заявления не хочет видеть на Олимпиаде Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом 13 февраля заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

МОК Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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При этом 11 февраля скелетонист с Украины Владислав Гераскевич после третьего заезда на Олимпиаде вышел с плакатом: «Нет войне на Украине».

Как отметил Адамс, после этого представители МОК провели беседу и с украинской командой, и со спортсменом, после чего украинский скелетонист «все понял».

Также директор по коммуникациям МОК указал, что комитет выступает за мир, о чем президент МОК Томас Бах говорил в ходе церемония открытия Игр.

«Мы не хотим видеть политические заявления на соревновательных площадках или церемониях награждения, для нас это фундаментальный принцип, и с этим соглашаются все, в том числе и сам спортсмен», — сказал он.

Отметим, согласно 50-й статье Олимпийской хартии на Играх запрещены любого рода демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера.