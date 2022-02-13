Москва, , 08:45 — REGNUM Представители России и Венгрии подписали заявление о намерениях по дальнейшему сотрудничеству в области космических исследований по итогам визита в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Космос Иван Шилов © ИА REGNUM

С российской стороны документ подписал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, с венгерской — министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. В Роскосмосе отметили, что российско-венгерское сотрудничество в области мирного освоения космоса развивается уже почти полвека.

В настоящее время ведётся технологическая и инструментальная разработка трёх венгеро-российских проектов космических исследований. Первым из этих проектов является орбитальный микроспутник «Чибис-АИ», предназначенный для исследования свойств молнии.

Второй проект — «Обстановка-2» — предусматривает размещение на внешней стороне Международной космической станции измерительного комплекса для изучения взаимодействия электромагнитных явлений в магнитосфере и ионосфере. Третий проект «Система Trabant» предполагает создание флота из двух микроспутников для изучения космической погоды и ионосферы.

«Плодотворное сотрудничество российских и венгерских исследователей в этих трёх совместных проектах космических исследований в ближайшем будущем будет документально подтверждено с целью предоставления дополнительных инструментов и ресурсов для реализации проектов», — подчеркнули в Роскосмосе.

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