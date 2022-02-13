Киев, , 08:43 — REGNUM Украинская певица Alina Pash, выигравшая национальный отбор на международный конкурс «Евровидение-2022», оказалась внесена в базу скандального ресурса «Миротворец».

Евровидение

В базе «Миротворца» указано, что Алина Ивановна Паш (Pash Alina Ivanovna) внесена в базу ресурса за посещение полуострова Крым после 2014 г. Руководство ресурса считает этот факт «сознательным нарушением госграницы Украины».

О поездке певицы в Крым стало известно в 2019 г., в связи с этим разгорелся скандал, а близким и друзьям Алины Паш стали поступать угрозы. Певица пояснила, что посещала Крым в 2015 г., когда ездила на свадьбу друзей, как частное лицо.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Alina Pash стала победительницей национального отбора на конкурс «Евровидение-2022» на Украине и выступит с песней «Тени забытых предков».

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