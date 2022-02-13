Элиста, 13 февраля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Калмыкии 13 февраля ожидается гололёд и сильный ветер. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МЧС России.

Пьер Огюст Ренуар. Порыв ветра. 1872

По данным Калмыцкого гидрометцентра, в регионе в течение дня существенных осадков не ожидается. В утренние часы в отдельных районах — гололед. Ветер будет дуть со скоростью 9−14 метров в секунду, местами порывы будут достигать 20 метров в секунду.

Температура воздуха в Калмыкии днём составит 0…+5 градусов.