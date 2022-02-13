Оттава, 13 февраля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Акция протеста дальнобойщиков против обязательной вакцинации и ограничений, связанных с распространением коронавируса, продолжается 15 день в Канаде. Видеозаписи происходящего в Оттаве выкладывают участники акции в соцсетях.

Цитата из видео «Protest over vaccine mandates brings Canadian government to a standstill l WNT» на YouTube «Конвой свободы» Канада

В городе обстановка спокойная, в центре Оттавы множество людей, при этом нет агрессивно настроенных граждан. Многие пришли с семьями. По оценкам полиции, число протестующих сопоставимо с количеством собравшихся в прошлые выходные — до 20 тыс. человек.

Глава провинции Онтарио, частью которой является Оттава, Даг Форд пригрозил последствиями митингующим в случае продолжения акции протеста. Так, демонстрантов могут оштрафовать на сумму до $100 тыс.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал протестующих возвращаться домой и определил протесты как «нелегальную деятельность».