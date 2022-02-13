Новосибирск, , 08:37 — REGNUM В Новосибирске первоклассникам школы № 213 продлят учебный год. Об этом родителям сообщил классный руководитель.

В школе Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Учитель написал в чат родителям, что дети будут учиться до 31 мая, хотя год должен был завершиться 24 или 25 мая, сообщила редакции «НГС Новости» читательница.

По словам министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, это абсолютно законно и школы «имеют право в зависимости от ситуации каникулами маневрировать».

Напомним, что с 14 февраля первые классы новосибирских школ выйдут с каникул, а ученики девятых и десятых классов вернутся на очный формат обучения.

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