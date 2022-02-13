Кейптаун, 13 февраля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Госдепартамент США назвал Южно-Африканскую Республику (ЮАР) центром торговли людьми, передает Africa News.

Allan Harris Школьники ЮАР

Совет по научно-промышленным исследованиям разрабатывает систему биометрического отслеживания младенцев, которая поможет пресечь торговлю детьми в ЮАР.

«Основное технологическое нововведение, над которым работаем, называется биометрия. Это технологическая установка, позволяющая идентифицировать личность», — отметил руководитель исследовательской группы CSIR Ретабиле Кхутланг.

В 2020 г. правительство ЮАР выдвинуло новый проект политики, направленный на сбор подробных биометрических данных с каждого ребенка, родившегося в стране. Эти данные привязывают к идентификационным номерам родителей, которые печатаются на документах, удостоверяющих личность.