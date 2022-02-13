Вашингтон, 13 февраля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Министерство обороны США утверждает, что американская атомная субмарина класса «Вирджиния» не нарушала границу территориальных вод Российской Федерации возле острова Уруп. Соответствующее заявление сделал представитель вооруженных сил США капитан Кайл Рейнс в интервью Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Напомним, ранее Минобороны России сообщило, что атомная подводная лодка США класса «Вирджиния» нарушила государственную границу России и вторглась в российские территориальные воды у острова Уруп на Дальнем Востоке. Российская сторона потребовала от подлодки немедленно покинуть территориальные воды России, но американская субмарина никак не реагировала.

Тогда фрегат «Маршал Шапошников» применил против субмарины спецсредства. Только после этого американская подлодка спешно ретировалась.

По словам капитана Рейнса, американская подлодка не нарушала границ России.

«Я не буду комментировать точное местонахождение наших подводных лодок, но мы летаем, плаваем и безопасно работаем в международных водах», — сказал Рейнс.

Стоит отметить, что власти США ранее заявили, что признают суверенитет Японии над российскими южными Курилами.