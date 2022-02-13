Москва, , 08:31 — REGNUM Популярность Дня всех влюбленных в РФ снизилась за 15 лет в 4 раза, говорится в исследовании SuperJob. В исследовании приняли участие 3 тыс. респондентов.

Празднование Дня саятого Валентина Daria-Yakovleva

Отмечается, что в 2022 г. только 12% жителей РФ собираются отмечать День святого Валентина, 78% — проигнорируют его.

Сторонников праздника больше среди жителей до 34 лет (16%) и женщин (14% против 11% среди мужчин).

День влюбленных пришел в РФ в 1990 гг., но на протяжении 15 лет его популярность неуклонно снижается.

Тем не менее каждый третий мужчина, состоящий в браке или отношениях (33%), в День святого Валентина собирается подарить цветы любимой женщине.