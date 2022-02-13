Сент-Пол, США, 13 февраля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» переиграл команду «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

nhl.com Андрей Свечников

Игра состоялась на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась победой хозяев со счетом 3:2.

В составе победителей голы забили Кевин Фиала (31-я минута), российский форвард Кирилл Капризов (42-я) и Фредерик Годро (43-я).

У «Харрикейнз» оформил во встрече дубль российский нападающий Андрей Свечников (46-я и 47-я, в большинстве).

Российский защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов не отличился в игре результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Миннесота» 15 февраля дома сыграет с клубом «Детройт Ред Уингз», а «Каролина» днем позже в гостях встретится с командой «Флорида Пантерз».