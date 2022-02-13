Бузулукский район, Оренбургская область, , 08:26 — REGNUM У жителя села Новодубовка под Бузулуком Оренбургской области изъяли 291 охотничий спортивный патрон. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Патроны

U.S. Marine Corps

Боеприпасы были калибра 5,6 мм и предназначались для нарезного оружия. При этом 40-летний гражданин имеет охотничье огнестрельное оружие. Происхождение патронов и смысл их хранения он пояснить не смог.

Теперь ему грозит до 12 лет заключения. Также суд может обязать его уплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.