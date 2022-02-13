Новосибирск, , 08:25 — REGNUM В Новосибирске застройщикам больше не будут выдавать разрешения на отклонения при строительстве в таких объёмах, как ранее. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.

Строительство Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я предполагаю, что у некоторых депутатов возникнут вопросы к некоторым объектам: а как выполняются условия, на которых выдавались эти отклонения? И все ли условия выполнены? Касается ли это парковок, инфраструктурных объектов? И здесь предстоит непростой диалог и придется отвечать за это, — приводит редакция «НГС Новости» слова главы города. — Так что установка такая, что мы сворачиваем эту практику выдачи разрешений на отклонения».

По данным начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Евгения Улитко, в городе выдано около 85 разрешений на отклонения — половина из объектов только введены, ещё половина из них будет сдана в текущем или в следующем году.