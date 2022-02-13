Москва, , 08:24 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации заявило, что в российских территориальных водах вблизи острова Уруп, который входит в состав Курильской гряды, была обнаружена атомная подводная лодка ВМС США класса «Вирджиния». Соответствующее заявление распространила сегодня, 13 февраля, пресс-служба Минобороны РФ.

АПЛ класса «Вирджиния» ВМС США DVIDSHUB

Сообщается, что американская атомная подлодка игнорировала все требования покинуть российские территориальные воды. Тогда фрегат «Маршал Шапошников» применил спецсредства в связи с нарушением государственной границы Российской Федерации.

После этого американская подлодка на максимальной скорости покинула российские территориальные воды. После данного инцидента отряд кораблей Тихоокеанского флота России продолжил учения.

Уточняется, что американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля.

Инцидент имел место 12 февраля. В этот день проходили интенсивные телефонные переговоры между руководством России и США на высшем уровне. Министр обороны России Сергей Шойгу говорил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Президент России Владимир Путин говорил с президентом США Джо Байденом.